Encore du boulot dans la NFL

Le conte de fées de Fabio Gagnon se poursuit.

Après un stage l’été dernier avec les Bills de Buffalo, où son travail acharné lui a valu une prolongation pendant la saison, Gagnon vient d’être embauché par les Steelers de Pittsburgh comme entraîneur pendant le camp d’entraînement qui débutera en juillet.

« C’est peut-être le début d’une grande expérience, a raconté le bachelier de l’Université de St. Lawrence et ancien porte-couleurs du Blizzard du Séminaire Saint-François, que nous avons joint en Floride, où il travaille pendant la saison estivale. C’est la première étape pour une carrière à temps plein dans la NFL. Je suis de plus en plus près d’atteindre mon but ultime. Les Steelers ont la réputation d’être l’une des organisations qui traitent le mieux leurs employés. Si je fais un bon travail, je pourrais être là quatre, cinq ans. Je me sens privilégié de me joindre à une organisation aussi prestigieuse. »

« Les Steelers étaient à la recherche d’un jeune entraîneur pour seconder un coach de position, poursuit Gagnon. S’ils sont satisfaits de mon travail, ils vont m’offrir un contrat pour la saison et une option pour la campagne 2019. Ce ne sont pas des postes qui sont affichés, mais l’entraîneur des secondeurs Bob Babich, avec qui j’ai travaillé avec les Bills, m’a beaucoup aidé. »

Éthique detravail

Après une entrevue en février, Gagnon est demeuré sans nouvelles et il commençait à se poser de sérieuses questions sur ses chances d’obtenir le poste. « Le processus a été très, très long, et j’ai eu une réponse positive il y a deux semaines. J’avais eu des discussions avec quelques équipes de la NCAA (Arizona et Wisconsin entre autres), mais je ne suis pas prêt pour faire du recrutement, et c’est la NFL qui rejoint le plus ce que je veux faire. Coach Babich m’a conseillé de patienter, parce que ça peut être long de retourner dans la NFL. »

Gagnon aurait peut-être pu retourner avec les Bills, mais dans un rôle identique.

« Les Bills ont l’habitude de garder leurs stagiaires pendant quelques années, mais je recherchais un poste à temps plein, a-t-il expliqué. Le nouveau coordonnateur offensif a amené quelques jeunes coachs d’Alabama avec lui, et mon statut ne se serait pas amélioré. Je voulais aussi agrandir mon réseau de contacts. Avec les Steelers, je ne connais pas encore mon rôle précis, mais je ne suis pas stressé. Ça va ressembler pas mal à ce que j’ai fait avec les Bills, et on va me jumeler avec un entraîneur de position. Je sais à quoi m’attendre. Je vais faire de grandes heures et me donner à 100 pour cent. Je me coucherai quand la saison sera terminée. Je vais toucher un peu à tout, et il s’agira d’une belle opportunité d’apprendre mon métier. Je n’ai que 23 ans et j’apprends encore.

« Les Bills ont capoté sur mon éthique de travail et mon engagement, ajoute Gagnon, qui a obtenu son diplôme en décembre avant de revenir passer l’hiver à Québec, où il a donné un coup de main au programme sport-études du Blizzard. C’était important que je termine mon bac en décembre, parce que c’est le premier critère que les équipes de la NFL recherchent. On m’avait prévenu, et j’ai suivi des cours l’été dernier et sept cours à l’automne. »