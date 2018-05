Étienne Moisan revient pour une dernière saison

Le receveur Étienne Moisan sera de retour avec le Rouge et Or de l’Université Laval pour disputer sa 5e saison.

Ennuyé par une blessure à une hanche qu’il traîne depuis le troisième match de la dernière saison, le choix de 6e ronde (51e au total) des Alouettes de Montréal avait prévenu les formations de la Ligue canadienne de football (LCF) de son état de santé avant le repêchage du 3 mai.

« J’ai décidé de me guérir à 100 pour cent et de revenir à Laval pour ma 5e année, a expliqué Moisan. Cela n’aurait pas été intelligent de me pointer au camp sans être à 100 pour cent. Les Alouettes étaient d’accord et ils ont compris ma décision. Ils voulaient que je signe mon contrat et que je me présente au camp afin que leur équipe médicale puisse m’évaluer. Ce fut une belle expérience. J’ai pu rencontrer les joueurs et les entraîneurs. Je ne serai pas dans l’inconnu l’an prochain et les Alouettes conservent mes droits. Mon rêve de jouer chez les professionnels est seulement repoussé à 2019. »

Leader

Moisan croyait se rétablir à temps pour le camp d’entraînement. « Après la saison, je me suis reposé, mais pas suffisamment parce que je voulais me préparer pour le camp d’évaluation national. Je pense être revenu à 100 pour cent pour reprendre l’entraînement en juillet avec les gars, mais je ne dois pas brusquer les choses et sauter d’étapes. »

Si certains souhaitent faire le saut chez les pros dès leur première tentative, le produit des Cheetahs de Vanier a toujours été ouvert à la possibilité de disputer sa 5e saison. « J’ai toujours gardé la porte ouverte. Avec la Coupe Vanier à Québec, j’ai la chance de terminer ma carrière sur une bonne note et de jouer un rôle de leader. »