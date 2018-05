TREMBLAY, Jean-Paul



À Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 12 mai 2018, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Tremblay, époux de feu dame Raymonde Bourget. Né à St-Tite-des-Caps, le 22 juin 1927, il était le fils de feu dame Rosalie Tremblay et de feu monsieur Alfred Tremblay. Il demeurait à Québec arr. Beauport.où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 9 h. Les cendres seront par la suite déposées au cimetière de Ste-Thérèse. Monsieur Tremblay laisse dans le deuil ses fils : Alain (Chantal Langlais), Mario, Stéphane (Nathalie Dorval); ses petits-enfants : Philip-Antoine, Mathieu, Charles-Olivier, Léana, Sandrine, Jérémie; ses beaux-frères et belles-sœurs : Pauline Simard (feu Joachim); de la famille Bourget : Jean-Marc (feu Réjeanne Gauthier), Lorraine (feu Robert Poulin), Yolande (feu Benoit Michel), Gérard (feu Fernande Bradet), France (Claude Beaulieu), Danielle (Denis Giguère), Michelle (feu Julien Imbeault), Micheline Lachance (feu Marcel), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jean-Paul était également le frère de : Rose, Gérard, Roland, Marie-Olier, Thérèse; le beau-frère de : Aurèle, Jean-Guy, Émilien, Nicole, Gilles et Audette, tous décédés. La famille remercie tout le personnel des Résidences de Longpré et de Place Alexandra pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les Funérailles sont sous la direction de :