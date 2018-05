GAGNÉ, Thérèse



À l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 12 mai 2018, à l'âge de 70 ans, est décédée dame Thérèse Gagné, fille de feu dame Françoise Poitras et de feu monsieur Aimé Gagné. Née à Québec, le 31 août 1947, elle demeurait à Beaupré. Les funérailles seront célébrées dans l'intimité. Madame Gagné laisse dans le deuil son frère Raymond; sa belle-sœur Jocelyne Hardy; ses neveux : Daniel, François et Steeve, ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec. Site : www.pq.poumon.ca Tél. : 1 888 768-6669Les Funérailles sont sous la direction de :