Francophonie: Ottawa répète son appui à Michaëlle Jean

Alors que la France vient de se ranger dans le camp d’une rivale, le gouvernement canadien a répété mercredi son appui à la candidature de Michaëlle Jean à la tête de l’Organisation internationale de la francophonie.

La ministre du Développement international et de la Francophonie, Marie-Claude Bibeau, a réagi rapidement à l’appui officiel français à la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo.

«Notre gouvernement appuie le renouvellement du mandat de Michaëlle Jean à la tête de l'OIF, a dit Mme Bibeau dans une déclaration écrite. Elle promeut activement nos priorités canadiennes au sein de la Francophonie comme l'égalité entre les hommes et les femmes et l'entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes.»

Appui français

À Paris, mercredi, le président français Emmanuel Macron a confirmé les rumeurs qui circulaient depuis quelques jours d’un appui de la France à Mme Mushikiwabo.

«La ministre des Affaires étrangères du Rwanda a toutes les compétences pour exercer cette fonction» de secrétaire générale de l’OIF et «je la soutiendrai», a déclaré M. Macron, selon une dépêche de l’Agence France Presse.

M. Macron a fait cette déclaration en présence du président du Rwanda, Paul Kagame, à l’occasion de son passage à Paris.

Les deux chefs d’États s’étaient entretenus auparavant lors d’une rencontre à l’Élysée.

Mme Jean, élue secrétaire générale de la Francophonie en 2014, a reçu les appuis du Canada et du Québec pour le renouvellement de son mandat, qui sera décidé lors d’un sommet prévu en octobre.

Les réactions du gouvernement québécois et de l’OIF n’étaient pas disponibles dans l’immédiat.