Grand Prix du Canada: un vent de renouveau

Un vent de renouveau souffle sur le Grand Prix du Canada. Après quelques années difficiles, l'épreuve de Montréal a retrouvé un certain prestige.

Le président de l'événement, François Dumontier, a convoqué les médias dans les garages du circuit Gilles Villeneuve, qui seront démolis après l’édition de 2018.

«Après 31 ans de loyaux services, les garages actuels, qui ont été construits en 1988, seront utilisés pour une dernière année. Les nouvelles installations seront prêtes pour 2019.»

Dans quelques mois, le circuit Gilles Villeneuve fera donc peau neuve : on parle d'un investissement de 60 millions de dollars.

«Les nouveaux garages seront plus grands en termes de superficie et en termes de hauteur. Tout sera construit de façon permanente, ce qui est une innovation incroyable pour nous parce qu’on travaille beaucoup avec des installations temporaires actuellement», a expliqué Dumontier.

On célèbre cette année le 40e anniversaire du premier Grand Prix de F1 à Montréal, mais aussi la victoire mémorable de Gilles Villeneuve en 1978.

«Quarante ans, ce n’est pas rien. On est le sixième circuit le plus utilisé en championnat du monde. On travaille sur des éléments commémoratifs. J’aurais pu vous les dévoiler ce matin, mais j’en garde pour le public.»

Après quelques années difficiles, le Grand Prix du Canada remonte la pente. L'an passé, l'événement a attiré 60 000 spectateurs de plus que l'été précédent et on s'attend à une autre augmentation cette année.

«On a été dans le bas du cycle dans les trois ou quatre dernières années. Ç’a été plus difficile, mais on a été résilients... À ce que je sache, on a le plus long contrat en Formule 1 à ce jour, qui nous amène jusqu'en 2029», s’est réjoui l'homme d'affaires.

Cette année, on a aussi décidé d'installer des gradins en hommage au pilote québécois Lance Stroll, qui ne sera peut-être pas le seul Canadien sur la ligne de départ.

«Évidemment, Lance a un volant permanent chez Williams, mais Nicholas Latifi, le troisième pilote chez Force India, sera de la séance d’essais libres de vendredi matin. On doit remonter aux années de Jacques et Gilles en 1981 pour voir deux pilotes canadiens en piste.»

Les partisans du pilote de l'écurie Williams pourront se retrouver dans les gradins situés à la sortie de l'épingle est du circuit Gilles-Villeneuve.