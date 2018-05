La candidate Marwah Rizqy veut persuader les libéraux d’adopter la gratuité scolaire

Confirmée candidate libérale, Marwah Rizqy veut convaincre le PLQ de s’engager en faveur de la gratuité scolaire.

«Effectivement, moi, j’ai toujours cru à la gratuité scolaire. Évidemment, je me joins à un parti politique et je vais devoir défendre mes idées au sein du caucus», a dit mercredi à l'Agence QMI Mme Rizqy, qui se présente dans la circonscription montréalaise de Saint-Laurent.

La professeure en fiscalité à l’Université de Sherbrooke croit que les revenus qui échappent au trésor québécois, notamment à cause des paradis fiscaux, permettraient à l’État québécois d’offrir la gratuité scolaire.

«C’est là où, au fond, j’apporte mon expertise [...] pour [...] que les GAFA [géants du web] paient leur juste part des impôts au Québec», a-t-elle expliqué, en marge de l’annonce de sa candidature dans Saint-Laurent, aux côtés de Philippe Couillard.

«Et si jamais on a toutes les marges de manœuvre, j’espère qu’un jour, sincèrement, on va être capables d’offrir la gratuité scolaire au Québec», a-t-elle ajouté.

Cependant, le Québec n’a pas, actuellement, «la capacité d’offrir» la gratuité scolaire, a-t-elle nuancé.

Déficit au fédéral, mais pas au provincial

Candidate pour le Parti libéral du Canada en 2015, Mme Rizqy s’était alors opposée à l’atteinte du déficit zéro aux dépens des services offerts à la population.

Cependant, le contexte est «complètement différent» au provincial, explique Mme Rizqy, parce qu’Ottawa a une «capacité d’emprunt» beaucoup plus importante que celle de Québec.

«Le fédéral pouvait [en 2015] se permettre d’avoir un déficit, contrairement au Québec, où on faisait face, à l’époque, à une menace de décote», a-t-elle dit.

Les actions du gouvernement Couillard pour réduire l’évolution des dépenses de l’État ne lui posent donc pas problème.

«Ce que M. Leitao a fait dans les dernières années, c’était nécessaire pour être aujourd’hui en mesure d’avoir une santé financière», a-t-elle dit, évitant les termes «austérité» ou «rigueur budgétaire».

Par ailleurs, la libérale ne se considère «ni à gauche ni à droite».

«Mais c’est sûr que je me considère sociale-démocrate.»