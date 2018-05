La Capitale assurances fermée le soir pendant le G7

Pendant que le Secrétariat du Conseil du trésor songe à donner congé à une partie des fonctionnaires qui travaillent dans le Vieux-Québec lors du G7, La Capitale assurances a décidé de fermer ses locaux situés au cœur de la colline Parlementaire les 7 et 8 juin, en soirée.

Dans un mémo envoyé aux quelque 1500 employés et obtenu par Le Journal, l’entreprise, dont les bureaux sont situés aux 575 et 625, rue Jacques-Parizeau ainsi qu’au 525, boulevard René-Lévesque Est, n’exclut d’ailleurs pas la possibilité de fermer en journée, lors du G7.

« Bien que la philosophie de l’entreprise soit que nos établissements demeurent ouverts en tout temps, la priorité est de préserver la santé et la sécurité de notre personnel. Il se peut donc que cet évènement nous amène à prendre une décision différente », est-il indiqué.

Portes barrées

La direction mentionne que le 8 juin, les portes de l’édifice seront barrées et contrôlées. On demande également aux employés de limiter les livraisons et d’aviser les clients de ne pas se présenter dans les différents bureaux pendant l’évènement. Les locaux et le stationnement de l’entreprise seront par ailleurs complètement fermés les 9 et 10 juin.