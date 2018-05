La nouvelle Ferrari SP38 est littéralement unique

Ferrari vient tout juste de présenter sa plus récente création conçue spécifiquement pour un client: la SP38.

L’argent n’achète pas le bonheur il permet de s’offrir une voiture unique au monde et c’est ce que propose le constructeur au cheval cabré.

Dessinée par le centre de design de Ferrari, elle arbore une peinture rouge métallique à trois couches.

En ce qui concerne la motorisation, Ferrari mentionne qu’elle s’inspire de la F40 avec un biturbo et son double refroidisseur d’air. Pour ce qui est du reste, il s’agirait du même moteur de V8 3,9 L qui loge sous le capot de la 488 GTB. C’est d’ailleurs sur la plateforme de cette dernière qu’a été fabriquée la SP38.

Plutôt qu’un capot vitré qui met en évidence le moulin en position centrale arrière comme c’est le cas de la 488, cette nouvelle création est plutôt munie d’un capot en fibre de carbone.

Pour ce qui est des phares, il saute aux yeux que ceux de la SP38 sont de bien plus petites dimensions que ceux de la 488 GTB que l’on connaît bien.

Pour le moment, l’identité de l’acheteur n’a pas été révélée et il en est de même pour le montant - assurément colossal – affiché au bas de la facture.

Le grand public pourra l’apercevoir pour la première fois dans le cadre du concours d’élégance Villa d’Este qui se tiendra du 25 au 27 mai prochains.

Pas la première fois que Ferrari fait ça

Par le passé, Ferrari a réalisé quelques voitures uniques et l’une des plus connues est sans doute la SP12 EC. Construite sur mesure pour le chanteur et guitariste, elle a été conçue en partenariat avec Pinnfarina. Basée sur la 458 Italia, elle a coûté 4,7 millions de dollars. Lorsqu’elle a été officiellement dévoilée en 2012, certains trouvaient qu’elle s’inspirait des 365 GT4 BB et 512 BB.