La question qui tue

Combien de temps encore, François Legault pourra-t-il faire accroire qu’il incarne le changement? La réaction du blogueur Sylvain Lévesque au billet de Steve Fortin titré « Les frères siamois », en parlant de la CAQ et du PLQ, révèle probablement les appréhensions caquistes à l’égard d’un électorat en mal de changement qui réaliserait soudain que les deux partis naviguent dans le même créneau idéologique.

Jusqu’à présent, le chef caquiste a louvoyé habilement en mettant le couvert sur les propositions de son parti qui pourraient être sources de controverse. Il économise ses sorties publiques pour mieux camoufler son côté éteignoir. Il illusionne les familles en leur laissant croire qu’ils auront plus d’argent. Il préfère taire l’éventuelle dégradation des services gouvernementaux et les frais que les citoyens devront assumer.

Le collègue Lévesque travaille fort pour montrer les distinctions entre les deux formations politiques, mais ce sont les candidats vedettes qui viennent démonter son raisonnement. Bien que se présentant pour la CAQ, Éric Girard et Marguerite Blais sont très à l’aise avec les libéraux. Youri Chassin est comparable à Martin Coiteux. Les Dominque Anglade, Gaétan Barrette et Sébastien Proulx ont troqué leur habit caquiste pour celui des libéraux, mais ils ne s’étaient pas trop éloignés des fondements de leur famille politique originelle.

Le ras le bol à l’égard des libéraux est largement ressenti dans la population et les appétits de changement sont grands. La CAQ fait tout son possible pour avoir l’air différente des libéraux et ses stratèges doivent se croiser les doigts pour que le maquignonnage tienne bon jusqu’au jour de l’élection. Toutefois, le masque a un peu craqué au cours des dernières semaines et il est normal de voir un « spin doctor » caquiste s’évertuer à démontrer que la CAQ est différente des libéraux en pointant quelques détails et en fermant les yeux sur l’essentiel.

Les plateformes électorales devraient être mieux étayées d’ici le jour du vote et il risque d’être de plus en plus difficile pour les « spin doctors » caquistes de cacher l’attachement des deux formations aux mêmes valeurs néolibérales. C’est ainsi, comme aurait pu dire le capitaine Bonhomme, que les frères siamois seront confondus