Lac-Saint-Jean: accusé d'avoir tué un Innu

Le procès d’un autochtone du Lac-Saint-Jean accusé d’homicide involontaire d’un Innu de 59 ans qu’il aurait sévèrement battu en 2016 s’est ouvert mercredi au palais de justice de Roberval.

Le soir du 31 août 2016, l’accusé Rodrigue Boivin serait entré par effraction au domicile d’Evans Robertson dans la petite communauté de Mashteuiatsh, selon l’acte d'accusation

Un peu avant 18 h alors que M. Robertson buvait de la bière en compagnie d'une femme. L’accusé l’aurait violemment frappé à coups de poing à plusieurs reprises au visage, le laissant défiguré et dans un profond coma.

Les ambulanciers arrivés sur place quelques minutes plus tard ont constaté que l’homme, inconscient sur le fauteuil de sa chambre, avait de la difficulté à respirer et émettait un fort ronflement. Des traces de sang étaient visibles sur le matelas du lit et sous le fauteuil.

«On n’était pas sûr de le réchapper», est venu dire l’ambulancier Donald Gauthier.

Transporté d’urgence à l’hôpital de Jonquière, Robertson ne s’est effectivement jamais réveillé et est mort deux mois plus tard.

Selon les policiers qui ont procédé à son arrestation et qui ont témoigné au procès hier, l’accusé de 48 ans aurait dit ne pas trop s’en faire avec ce qui venait de se passer.

«De toute façon, je vais plaider coupable, c’est rien que des voies de fait. Au pire, je vais pogner trois mois», aurait-il déclaré en riant après que les policiers lui aient lu ses droits au poste de police de Mashteuiatsh.

Jury

Le procès présidé par le juge Serge Francoeur de la Cour du Québec devant un jury de six hommes et six femmes devrait s’étirer jusqu’à la semaine prochaine.

L’avocat de Boivin, Me Louis Belliard, doit faire témoigner son client au cours des prochains jours.