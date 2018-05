Le Journal salue ses bâtisseurs

Une trentaine d’artisans du Journal de Québec se sont rassemblés, mercredi soir, pour souligner le départ à la retraite de 12 employés de longue date du quotidien.

Les nouveaux retraités ont tous fourni entre 26 et 43 années de service au Journal, la plupart ayant été embauchés alors que les typographes arpentaient toujours les imprimeries.

« Ce sont des gens qui ont consacré leur vie au Journal, louange Sébastien Ménard, éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec. Maintenant qu’ils ont travaillé fort, ils méritent de se reposer et de profiter de la vie ! »

« C’est probablement 5000 à 15 000 éditions différentes où [ils ont laissé leurs] traces, que ce soit en production, en rédaction ou au bureau. C’est toute l’équipe qui fait qu’on a un journal qui puisse se rendre aux portes tous les matins », vante Lyne Robitaille, vice-présidente principale Journaux, Magazines, Distribution et Imprimerie, Québecor.

Photo Pascal Huot

Le vétéran parmi les vétérans, Jocelyn Tremblay, a travaillé à l’imprimerie durant 42 ans et 10 mois. Selon lui, c’est la « confrérie » du Journal qui lui manquera par-dessus tout. Idem pour son bon ami Bruno Plante. « On commençait à 20 h, mais à 19 h on rentrait à l’ouvrage et le fun commençait, tellement que c’était une famille », raconte M. Plante, qui a œuvré aux presses durant 41 ans.

En plus du 5 à 7 soulignant le début de leur nouvelle vie, les 12 nouveaux retraités ont assisté au spectacle de l’humoriste Jean-Michel Anctil à la Salle Albert-Rousseau.