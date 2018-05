Le Québec débilitant

Je ne suis pas le plus cynique. Vraiment pas. Mais parfois, le couvercle de la marmite saute et je deviens complètement désillusionné.

Hydro

Mon couvercle, il a été propulsé dans la stratosphère mardi en lisant dans Le Journal qu’Hydro-Québec achète l’énergie de la biomasse à 11 cents le kilowatt-heure pour la revendre à ceux à qui nous l’avons achetée à 4 cents le kilowatt-heure. Un manque à gagner de 130 M$, uniquement pour 2018.

Juste à l’écrire, j’ai la nausée. C’est comme quand je pense à la mort, à la fin du monde ou à l’univers infini. Incapable de rationaliser l’information, mon cerveau disjoncte.

Et c’est la même chose pour l’énergie éolienne.

Régions

Mais pourquoi flambons-nous notre argent ainsi, me direz-vous? Est-ce parce que les coffres débordent que nous nageons dans les surplus comme Picsou qui se baignait dans une piscine de pièces d’or? Euh, non!

Nous le faisons pour soutenir les régions. OK, je veux bien. Le Québec est immense et l’enjeu de l’occupation de notre territoire devrait nous intéresser davantage.

Or, nous préférons créer des marchés artificiels, de l’activité économique de pacotille, plutôt que de réellement dynamiser les régions. Et si nous commencions par devenir attrayants pour les capitaux étrangers, au lieu de sans cesse les repousser avec nos taxes, impôts et moult freins à l’investissement?

Puis, il y a l’exploitation des ressources naturelles autres que le vent ou le recyclage. Mais non, on ne veut rien savoir. Gaz de schiste? Jamais de la vie! Pétrole? Plutôt mourir!

C’est ainsi que nous levons le nez sur toute avenue qui pourrait se traduire par une réelle prospérité. Nous sommes là, à garrocher notre argent par les fenêtres, avec un beau grand sourire niais, en se disant que l’argent, c’est comme un tube de dentifrice : il en reste toujours. Alors là, oui, je deviens profondément cynique.