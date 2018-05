Lenny Dykstra a menacé de mort un chauffeur de taxi Uber

L’ancien joueur du baseball majeur Lenny Dykstra est accusé d’avoir menacé de mort un chauffeur de taxi Uber mercredi matin.

Selon le réseau NBC, l’ex-porte-couleurs des Mets de New York et des Phillies de Philadelphie a été appréhendé à Linden, au New Jersey. D’après les autorités, il aurait placé un revolver à la tête de sa victime. Celle-ci avait supposément refusé de donner des informations mises à jour quant à sa destination lorsque Dykstra se trouvait à bord, aux alentours de 3 h 30 du matin.

Le chauffeur s’est présenté devant les quartiers de la police locale et a commencé à klaxonner, ce qui a attiré l’attention des agents qui ont arrêté le client. Toutefois, aucune arme n’a été trouvée à l’intérieur du véhicule. De la cocaïne, de la marijuana et des comprimés d’ecstasy ont été saisis.

Inculpé de possession de drogue, Dykstra reviendra en cour le mois prochain.

Celui-ci a eu plusieurs démêlés avec la justice au cours de la décennie, étant notamment accusé d’agression sexuelle et de fraude en 2011. L’année suivante, il a été condamné à trois ans de prison pour son implication dans un vol de voiture et six mois avaient été ajoutés à sa peine en raison d’un plaidoyer de culpabilité pour des accusations de fraude et de blanchiment d’argent. Il a finalement passé plus de six mois derrière les barreaux pour ces infractions.