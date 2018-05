Les médias ne doivent pas devenir des «instruments de l’État», plaide Vice en Cour suprême

OTTAWA - Si les autorités peuvent accéder aux communications entre les journalistes et leurs sources, les médias perdront toute la confiance du public, a argué Vice Media en Cour suprême mercredi, dans la cause opposant le reporter Ben Makuch au gouvernement fédéral.

Le journaliste avait été sommé de remettre à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sa correspondance avec Farah Shirdon, un Canadien impliqué auprès du groupe armé État islamique, obtenue dans le cadre d’une série d’articles publiés en 2014.

«Dès que les médias sont vus en train de remettre cette information sensible, ils sont perçus comme des instruments de l’État. La confiance du public en leur travail est inévitablement érodée», a plaidé l’avocat de Vice Media, Philip Tunley, devant le plus haut tribunal du pays.

Ben Makuch conteste un jugement rendu en mars dernier par la Cour d’appel de l’Ontario lui demandant de fournir ses communications entretenues avec M. Shirdon sur un service de messagerie électronique.

Dans un précédent jugement rendu en 2016, la Cour supérieure de l’Ontario avait déjà ordonné au journaliste de remettre les renseignements au corps policier.

Selon l’appelant, une telle ordonnance refroidit les médias dans leur travail, en rendant les sources plus réticentes à s’exprimer et en amenant les journalistes à exercer davantage d’autocensure pour se protéger.

Si le Parlement a adopté en octobre dernier une loi sur la protection des sources, la Cour suprême doit aller plus loin, selon Me Tunley. «Si tout ce qu’ils peuvent protéger est l’identité de leurs sources, les médias au pays seront sérieusement handicapés», a-t-il avancé.

D’après l’avocat, les cours inférieures n’ont pas compris le travail des médias et ont fait pencher la balance du côté des intérêts de la poursuite en analysant la demande de la GRC.

Les juges de la Cour suprême ont toutefois rappelé que la source de Vice n’avait jamais demandé la confidentialité dans ses échanges, et qu’il a en quelque sorte utilisé le média comme un véhicule pour s’exprimer publiquement.

Au moment de mettre en ligne, l'avocat de la Couronne entamait sa plaidoirie.

Bien qu’il n’intervienne pas personnellement, Ben Makuch assiste aux audiences à Ottawa.

De nombreux intervenants du monde médiatique et judiciaire, dont la CBC, le Réseau de télévision des peuples autochtones et l’Association canadienne des libertés civiles, sont intervenus en faveur de sa cause mercredi.