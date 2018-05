Centrale de police: l’incertitude affectera les prochaines négos, selon la Fraternité

L’incertitude qui plane sur le projet de centrale de police risque d’avoir des conséquences négatives sur les prochaines négociations entre la Ville de Québec et le syndicat des policiers.

C’est du moins ce qu’anticipe la Fraternité des policiers de la Ville de Québec (FPVQ), dont la convention collective vient à échéance le 31 décembre prochain.

La loi sur les négociations dans le monde municipal oblige désormais les parties à amorcer les discussions 90 jours avant l’expiration de la convention, soit le 1er octobre prochain.

Or, il est loin d’être acquis que le projet définitif de la Ville sera connu à ce moment, depuis que Régis Labeaume a confirmé que le projet était sur la glace.

Le maire, qui a repris personnellement le dossier à la suite de la controverse qui a entraîné le départ du vice-président du comité exécutif, Jonatan Julien, se donne jusqu’à la fin de l’automne afin de réévaluer le projet dans son ensemble.

Rien n’est exclu à l’heure actuelle. Pas même un changement d’emplacement, en raison des problèmes d’espace dans Lebourgneuf pour le stationnement.

Et même si le nouveau projet devait être connu le 1er octobre, la FPVQ estime qu’il lui manquera « énormément d’informations » sur la réorganisation policière qui s’orchestrera en plein milieu d’une convention collective d’un minimum de cinq ans, selon les critères de la nouvelle loi.

« Beaucoup plus complexe »

« Ça va rendre la chose beaucoup plus complexe. Avec la création de la nouvelle centrale, il y a un réaménagement du personnel sur le territoire. Combien de personnes vont travailler là ? Combien vont travailler dans l’édifice F.-X. Drolet ? Combien resteront à Sainte-Foy ? Les horaires de travail demeurent-ils les mêmes ? Ce sont des questions auxquelles on n’aura peut-être pas les réponses », se désole le vice-président de la Fraternité, Patrick Talbot.

« Si on ne sait pas encore ce qui va se passer, il va falloir être très imaginatif des deux côtés de la table. C’est une déception pour nous autres. Le projet de centrale est attendu depuis très longtemps. On voyait enfin la lumière au bout du tunnel, mais là, on vient de rajouter quelques kilomètres au tunnel puis on ne voit plus la lumière », a-t-il illustré pour expliquer le désarroi de ses membres, principalement ceux qui œuvrent au vétuste poste du parc Victoria.

Labeaume demeure optimiste

Interrogé sur cette sortie syndicale, Régis Labeaume a dit constater que « tout le monde commence à délimiter son terrain » en vue des prochaines négociations de conventions collectives. De façon générale, le maire dit envisager les pourparlers « avec beaucoup d’optimisme ».

Sur la future centrale de police – dont les coûts sont passés de 40 M$ à près de 80 M$ –, il a répété mercredi qu’il ne voulait pas discuter sur la place publique d’un éventuel terrain à acquérir pour éviter que « ça coûte plus cher » à la Ville.

-Avec la collaboration de Taïeb Moalla