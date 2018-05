Nouvelles frappes israélienne sur des positions du Hamas à Gaza

L'armée israélienne a lancé mercredi de nouvelles frappes sur des positions du mouvement islamiste Hamas dans la bande de Gaza en représailles à une infiltration de Palestiniens qui ont mis le feu à un poste israélien, selon un communiqué

«Un appareil de l'armée de l'air israélienne a frappé des infrastructures souterraines appartenant à l'organisation terroriste Hamas dans le nord de la bande de Gaza et deux autres cibles militaires» du même groupe, a indiqué ce communiqué en anglais de l'armée israélienne.

«L'attaque a été menée en réponse à une incursion mardi matin d'un certain nombre de terroristes palestiniens en Israël où ils ont mis le feu à un poste militaire», ajoute le communiqué.

Déjà, mardi, un char de l'armée israélienne avait tiré sur un poste d'observation du Hamas à l'intérieur de l'enclave en représailles à cette incursion. L'armée israélienne n'a pas précisé ce qui était advenu des Palestiniens en question.

Israël et le Hamas, mouvement qui dirige la bande de Gaza, se sont livré trois guerres depuis 2008 et observent depuis 2014 un cessez-le-feu tendu de part et d'autre de la barrière de sécurité israélienne.

La trêve a une nouvelle fois été mise à l'épreuve ces dernières semaines par une mobilisation massive le long de la frontière pour le droit des réfugiés palestiniens à revenir sur les terres de 1948, date de la création d'Israël, et contre le blocus imposée par Israël à l'enclave.

Le mouvement a tourné le 14 mai à la protestation contre l'inauguration à Jérusalem de l'ambassade des États-Unis en Israël.

Ce jour-là, 62 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens. En tout, 118 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens dans l'enclave depuis le 30 mars.