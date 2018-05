Opéra : Ah qu’elle est belle notre Juliette !

Pour clore sa saison, l’Opéra de Montréal s’est tourné vers un classique : Roméo et Juliette de Charles Gounod.

Cette grande histoire d’amour inoxydable qui peut rapidement tomber dans le pathos nous a réservé de bien belles surprises hier soir. Après un petit dérangement vocal lors de la première samedi soir, la jeune soprano originaire du Saguenay Marie-Ève Munger

fut vraiment à la hauteur. Juste assez doux pour faire sentir tout l’émoi amoureux qui conduira inévitablement à la mort, elle tient son rôle avec élégance et justesse. De sa voix à la diction juste et précise, nous pouvons affirmer qu’elle fut sublime. Pour une première à l’opéra et surtout dans un grand rôle, cette jeune interprète à un talent fou. Roméo fut confié au ténor catalan Ismael Jordi.

Là encore, toute une surprise ! . À la diction parfaite, nous ajouterons un sens du tragique et de la scène jamais empesé, et presque cinématographique. En plus d’avoir l’instinct du jeune premier ou presque, tout son jeu était noble comme le cadre de cette tragédie. Sous la direction du chef Giualinao Carella, l’Orchestre Métropolitain « sonnait » juste et souvent avec éclat.

Une belle réussite !