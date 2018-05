Patrick Charlebois : 10 marathons en 10 jours dans 10 provinces canadiennes

MONTRÉAL - Au cinquième jour de son aventure, le Québécois Patrick Charlebois a couru 42,2 kilomètres, mercredi à Montréal, complétant ainsi la moitié de son exceptionnel défi qui consiste à réaliser 10 marathons en 10 jours à travers les 10 provinces canadiennes.

«D’être chez nous au Québec, devant ma famille et amis, ç’a m’a apporté énormément d’énergie», a indiqué Charlebois, mercredi, après avoir complété sa course en un peu plus de trois heures aux abords du canal de Lachine.

Originaire de Trois-Rivières, Charlebois est conscient que la mission qu’il tente d’accomplir frôle la folie.

«C’est un défi qui fait peur, a qualifié l’homme de 47 ans. Nous ne sommes pas garantis de réussir.»

Importante logistique

Pour entamer le «Canadian Marathon Challenge», Charlebois a déjà visité Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et le Québec. Il doit poursuivre son parcours, ce jeudi, à Toronto, en Ontario. Puis, ce sera le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique. Jusqu’ici, il conserve une moyenne approximative de 3h15 par marathon, ce qui inclut le temps nécessaire pour prendre quelques «selfies» avec ses partisans.

«Le défi logistique est aussi important, a mentionné Charlebois. Juste pour donner un exemple, à Terre-Neuve, la compagnie aérienne avait perdu nos bagages. Heureusement, nous étions arrivés là-bas un peu d’avance pour le départ, mais ça pourrait survenir à tout moment.»

Mardi, à l’Île-du-Prince-Édouard, le Québécois a dû effectuer son marathon aux petites heures du matin afin d’être en mesure de prendre son vol pour Montréal.

«Disons que de courir dans un champ de patates très tôt le matin, c’était différent de cette étape, à Montréal, où je longeais le canal de Lachine avec beaucoup de gens pour m’encourager», a noté Charlebois, en riant.

Un hommage à Terry Fox

Tout au long de son périple, Charlebois invite la population à effectuer des dons pour la Fondation Terry-Fox, impliquée dans la recherche sur le cancer. La mémoire de celui qui a entrepris le Marathon de l’espoir malgré une jambe artificielle en 1980 est au cœur du projet.

Comme souhaitait le faire Fox à l’époque, Charlebois a d’ailleurs pris de l’eau dans l’Océan Atlantique pour mieux la verser dans le Pacifique au terme des derniers kilomètres.

«Terry Fox, c’est l’espoir de rendre possible quelque chose qui paraît impossible au départ», a soulevé le Trifluvien.

À son grand bonheur, Charlebois rencontrera le frère de Terry Fox, Darrell, durant son dernier marathon, lundi prochain, à Vancouver.

«Avec la présence de Darrell, je ne pourrais pas être plus près de Terry Fox, a commenté le marathonien. Quand Darrell m’a appelé pour me dire qu’il serait là, je me suis dit qu’il fallait absolument que je me rende à Vancouver.»

Après cinq marathons en autant de jours, le Québécois précise qu’une petite tension s’est développée au niveau d’un mollet.

«L’objectif, c’est de garder les blessures gérables», a-t-il conclu, déterminé à aller jusqu’au bout.

Patrick Charlebois n’est pas à son premier défi du genre, lui qui a complété le «World Marathon Challenge» en 2017. On parlait alors de sept marathons en sept jours, à travers le monde.