Pour des facultés de médecine en régions

Pénurie permanente de docteurs en régions

Mettons une chose au clair : quoiqu’en disent les politiciens, il y a une sérieuse pénurie de médecins au Québec, même dans les grands centres urbains comme Montréal et Québec. Le fameux guichet unique pour avoir un médecin de famille, essayez donc pour voir d’obtenir un rendez-vous rapidement avec lui en cas de besoin. Mission impossible, il faudra vous résigner à aller « sécher » plusieurs heures à l’urgence de l’hôpital, à moins que vous sortiez votre chéquier afin de vous payer un toubib privé.

Que vois-je comme titre d’article du Devoir du 16 mai 2018 : « Médecine familiale : les régions boudées par les résidents ». Payés 300 000 $ l’an, ils ne veulent pas aller travailler en régions, surtout celles éloignées. Ils devraient prendre exemple sur Philippe Couillard qui lui n’a pas hésité une seconde avant d’aller travailler en Arabie saoudite, une dictature « démocratique » appréciée des pays occidentaux. On voit là l’esprit humanitaire qui anime notre premier ministre.

Prenons l’exemple de l’Abitibi

En Abitibi-Témiscamingue, 19 postes de résidents en médecine générale sur 22 n’ont pas été comblés. Aucun des six postes disponibles à Amos a été rempli que signale cet intéressant article. Médecin de famille et guichet automatique, qui fait la fierté du bon docteur Barrette, notre magnifique ministre libéral de la Santé, malgré ces attrape-nigauds 6000 personnes n’ont pas de médecin de famille dans cette région. Pire que dans plusieurs pays dits en voie de développement et loin d’être comparable à Cuba, un pays pauvre qui subit depuis plus de soixante ans l’odieux embargo économique américain et qui se voit hériter sur son île, dans la région de Guantanamo qui lui a été volée dans les faits par les États-Unis, des personnes torturées allègrement qui n’ont eu droit à aucun procès.

Pas seulement en Abitibi

Selon le Service canadien de jumelage des résidents, le taux de postes non pourvus dans les groupes de médecine familiale est de 88 % à Baie-Comeau, de 67 % à Trois-Pistoles, près de Rimouski, de 33 % à Mont-Laurier et même de 26 % à Sherbrooke et de 25 % à Alma. Ça fait vraiment dur. On parle ici de santé des gens et pas de dépanneurs, de casinos ou de cabanes à sucre!

Barrette et Moreau fanfaronnent

Je ne dis pas ça pantoute dans un sens péjoratif, et loin de moi l’idée d’insulter notre ministre libéral de la Santé, mais Gaétan Barrette est quelqu’un qui manipule régulièrement les faits et qui tord souvent la vérité comme vient de le faire le ministre libéral de l’Énergie Pierre Moreau, qui a traité de gérants d’estrade ceux qui ont critiqué récemment la décision du Parti libéral du Québec de verser 2.4 milliards de dollars en fonds publics à la transnationale TransCanada pour tenir sa centrale au gaz de Bécancour fermée en raison des immenses surplus d’électricité d’Hydro-Québec. Ça n’empêche pas ce gouvernement minable d’avoir autorisé, en même temps, la construction d’éoliennes privées, qui ont gonflé les surplus inutiles, au coût de 2.5 milliards pour les Québécois : « Rapport-choc de la vérificatrice générale : l’éolien a coûté 2.5 milliards de dollars en 8 ans » (Le Journal de Québec, 9 mai 2018). Mine de rien, il faut dire que Jean Charest a travaillé comme consultant chez TransCanada; que l’ex-président d’Hydro-Québec, Thierry Vandal, siège à son conseil d’administration, que ladite firme a embauché en 2016 le libéral Patrice Ryan comme lobbyiste et que durant la même année : « Le (regretté) ministre Jacques Daoust ira courtiser l’Alberta à l’invitation de TransCanada » (Le Devoir, 28 janvier 2016). Pour ajouter au scandale, le 17 mai 2018, le Journal de Montréal nous apprenait que : « L’éolien (privé) le plus cher en Amérique du Nord est au Québec ». En Alberta, ils paient 3.7 cents le kWh et au Québec le prix moyen est de 10 cents le kWh selon Hydro-Québec. Qui paie pour ça selon vous? On devrait poursuivre en justice le gouvernement libéral pour abus et dilapidations de biens publics. Aie ça va faire. On se fait régulièrement arnaquer par les banques, les pétrolières, les médecins, les pharmaceutiques ainsi que par notre propre gouvernement.

Revenons à nos médecins

Quand Barrette dit qu’il a un surplus de médecins au Québec, il ment. À cet effet, puis-je vous référer à l’excellent texte du non moins pertinent chroniqueur Loïc Tassé paru dans le Journal de Montréal du 24 février 2018 et intitulé : « Gaétan Barrette ment par omission ». Pas d’accord avec vous Monsieur Tassé, Gaétan Barrette ne ment pas seulement par omission.

Monsieur Tassé a pris les récentes données de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) qui affirment que le Québec dispose de 2.4 médecins par 1000 habitants, contre 2.7 au Canada et de 3.4 dans la moyenne des pays de l’OCDE. En plus d’avoir moins de médecins qu’ailleurs, le Québec forme moins de médecins : au Québec et au Canada, on décerne 7.5 diplômes de médecine par année par 100 000 habitants alors que dans l’OCDE la moyenne est 50 % plus élevée, soit 11.5 diplômes par 100 000 habitants. Par contre, dans les pays de l’OCDE, sauf le Canada et les États-Unis, la rémunération annuelle des docteurs est nettement moins élevée qu’au Québec. Il faut remercier le PLQ, Couillard et Barrette d’avoir accentué les écarts en faveur de nos bons médecins ces dernières années et d’avoir permis qu’ils s’incorporent afin d’avoir un taux effectif d’impôt sur le revenu moins élevé que le travailleur ordinaire. Ça doit être ça le côté « progressiste » du PLQ qu’aime tant Alexandre Taillefer.

La solution à la pénurie de médecins en régions

Il ne faut surtout pas prendre au sérieux les recommandations des puissants syndicats des médecins et de leurs suites à l’effet qu’il faudrait payer encore plus les médecins qui daigneront aller pratiquer en régions : méchante solution originale. Ils disent que c’est la façon de sortir des « carcans » et de mettre fin à l’immobilisme.

La vraie solution et la seule bénéfique pour les citoyens et les malades en régions, et pas pour les docteurs, est simplement de faire comme ailleurs en Occident et d’ouvrir des facultés de médecine en région grâce au réseau de l’Université du Québec (UQ) déjà présent en Abitibi (Rouyn-Noranda), au Saguenay-Lac-Saint-Jean (Chicoutimi) et dans le bas du fleuve (Rimouski). Priorité serait donnée aux étudiants vivants dans ces régions. Déjà que le réseau de l’UQ en région forme des ingénieurs, des avocats, des comptables professionnels, etc., alors former des médecins n’est pas plus difficile!

Et à court terme, il faut simplement faire comme on le fait déjà au Québec dans d’autres domaines où il y a pénurie de main-d’œuvre, c’est-à-dire faire venir des médecins d’ailleurs avec ou sans l’accord du syndicat des docteurs qui s’opposera très fort à cette initiative, eux qui veulent à tout prix protéger leur mainmise intégrale sur le système de santé publique au Québec. Pourquoi ne pas signer une entente avec Cuba, comme d’autres pays le font, afin que le pays nous envoie des médecins en échange d’autres services ou biens? On appelle ça faire du « troc ».