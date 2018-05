Rocket : l’embauche de Daniel Jacob confirmée

Le Rocket de Laval a annoncé mercredi l’embauche de Daniel Jacob à titre d’entraîneur-adjoint.

Avant de se joindre au club-école du Canadien de Montréal, Jacob a aidé l’instructeur-chef Joël Bouchard dans le même rôle derrière le banc de l’Armada de Blainville-Boisbriand durant quatre saisons.

«J'ai développé une excellente complicité avec Daniel au cours de nos quatre années derrière le banc de l'Armada et je me réjouis de son ajout au sein de notre groupe d'entraîneurs avec le Rocket, a déclaré Bouchard dans un communiqué, ajoutant que son organisation continuera de chercher un autre adjoint pour compléter son personnel au cours des prochaines semaines. Il est un jeune entraîneur polyvalent et innovateur, en plus de compter sur une riche expérience dans le monde du hockey. Son passé de joueur et son apprentissage sur la scène internationale constituent des atouts précieux pour connaître du succès.»

Avec Jacob au sein du groupe d’entraîneurs, l’Armada n’a jamais raté les séries éliminatoires du circuit Courteau en plus de mettre la main sur le trophée Jean-Rougeau la saison dernière, un honneur remis à l’équipe championne de la saison régulière dans la LHJMQ. Durant ce passage, l’équipe des Basses-Laurentides a conservé une fiche cumulative de 160-80-18-14 et a pris part aux deux dernières finales de la ligue.

Son travail au niveau junior lui a permis d’obtenir une chance sur la scène internationale avec Hockey Canada. L’entraîneur québécois a été sélectionné parmi le groupe d’entraîneurs à la barre de l’équipe nationale des moins de 17 ans lors la Coupe commémorative Ivan-Hlinka de 2017. Les représentants canadiens avaient alors remporté la médaille d’or.