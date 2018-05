Un piéton happé mortellement par un camion à ordures dans Limoilou

Un homme de 78 ans est décédé après avoir été happé par un camion à ordures mercredi après-midi dans le secteur Limoilou. Selon des témoins, l’homme se serait retrouvé derrière le camion qui circulait en marche arrière.

L’accident est survenu peu avant 14h20 sur la rue des Ormes. À l’intérieur de l’important périmètre, le camion impliqué, derrière lequel se trouvait un bac de recyclage renversé, donnait une idée de ce qui avait causé le drame.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Une voisine, Marie-Josée Villeneuve, a tout vu de son balcon. Elle explique que la victime traversait la rue pour aller porter un bac de l’autre côté. «Ce n’est pas du tout la faute du conducteur du camion, c’est le petit monsieur qui a mal pensé à son affaire», raconte la dame, encore secouée par ce qu’elle a vu.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Descendue porter secours à l’homme immédiatement après l’impact, Mme Villeneuve a rapidement constaté que plus rien ne pouvait être fait. «J’ai mes cartes d’Ambulances St-Jean, j’ai eu le réflexe de penser que je pourrais aider, mais il n’y avait plus rien. C’était comme une scène de film d’horreur», soutient la résidente du secteur.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Enquête ouverte

La police de Québec a confirmé le décès de l’homme, sans toutefois préciser son identité. Une enquête a été ouverte pour établir les causes exactes de l’accident. «Pour l’instant, nous n’écartons aucune hypothèse», confie Cyndi Paré, porte-parole du SPVQ. «Nos enquêteurs tentent de comprendre exactement ce qui s’est passé».

Le conducteur du camion à ordures a quant à lui été transporté à l’hôpital selon les autorités. «Il a été évalué et transporté pour soigner un violent choc nerveux», précise Cyndi Paré.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Marie-Josée Villeneuve confirme que le conducteur était en état de panique dans les instants suivant le triste accident. Témoin de la scène, la dame raconte que l’homme criait sans cesse «qu’est-ce qu’il a fait? Qu’est-ce qu’il a fait», à propos de la victime.

«Il criait au téléphone en appelant la police. Il n’arrêtait pas de dire qu’il n’y avait plus rien à faire. ‘’Il est mort, il est mort’’. Il ne pouvait plus dire autre chose», raconte Mme Villeneuve.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Caméras de surveillance

Un autre citoyen de la rue des Ormes a confié que plusieurs résidences, dont la sienne, étaient équipées de caméras pointant vers la rue. Installés en raison de délits dans le secteur, les dispositifs de surveillance pourraient bien donner des réponses aux policiers sur l’accident de mercredi.

«Les policiers ont pris mes coordonnées et devraient rencontrer les autres voisins qui ont des caméras. Je vais leur remettre les images si ça peut aider à l’enquête», soulignait Michael Claveau, qui n’avait pas encore visionné les images lorsque rencontré par Le Journal.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Ce dernier faisait toutefois remarquer qu’un tel incident ne l’étonnait pas, les camions à ordures ayant la fâcheuse habitude de reculer sur la rue des Ormes, parfois rapidement. «Comme ce sont des blocs appartement et qu’il y a plusieurs bacs, ils se reculent pour être le plus proche possible des bacs dans le fond des entrées. Ça fait plusieurs fois que je remarque à quel point c’est dangereux», soutient M. Claveau.