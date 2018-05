BÉDARD, Fernande



À la Résidence Côté Jardins, le 18 mai 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Fernande Bédard, fille de feu monsieur Jean Bédard et de feu dame Rosanna Paquet. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle est allée rejoindre ses époux: en première noces feu Raymond Aubin et en deuxièmes noces feu Gaston Pouliot. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel Aubin (Lauraine Dorval) et feu Pierre Aubin; ses petits-enfants: Frédéric Aubin et Dominic Aubin (Mélissa Fortier); ses arrière-petits-enfants: Étienne, Édouard et Maxime Aubin; ses frères et ses sœurs de la famille Bédard: Jeannine (Claude Labbé), feu Jean-Paul (feu Gertrude Millaire), feu Carmella (feu Marcel Pagé), feu Maurice (feu Gertrude Marois), feu André, feu René (feu Gertrude Côté), feu Georgette (feu Philippe Bédard) et feu Jeannette (feu Laval Tendland); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pouliot: Jacqueline, Bernadette (Maurice Nadeau), André (feu Lucile Nadeau), feu François (Aurore Laliberté), feu Charlotte (feu Joseph Chabot), feu Jeanne-D'Arc (feu Almanzor Carrier), feu Fabiola (feu Charles-Henri Tremblay), feu Gabrielle, feu Albertine et feu Ida. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de la Résidence Côté Jardins pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294.