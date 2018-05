BOUCHARD, Jacquelin J.



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 18 avril 2018, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Jacquelin-Jacques Bouchard, fils de feu monsieur Yvon Bouchard et de dame Édouardine Côté. Il demeurait à Deschambault-Grondines. La famille recevra les condoléancesà compter de 13 h,L'inhumation se fera ultérieurement. La direction des funérailles a été confiée à laMonsieur Bouchard laisse dans le deuil sa mère Édouardine Côté et son père feu Yvon Bouchard; ses frères et sa soeur: Vital (France Audet), Gervais, feu Bruno et Josée (Yves Gariépy); sa filleule Véronique; ses neveux et nièces et leurs conjoints(es): Nicolas, Dominic, Cynthia, Érika, Alexandre, Stéphanie et Vanessa ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. Particulièrement son amie Marie-Eve Cloutier qui a été présente pour lui. Nous voulons spécialement remercier Krystel Naud et Steve Lemieux, ses deux petits anges qui l'ont supporté et se sont dévoués auprès de Jacquelin au cours des derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf (soins palliatifs) 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles à l'église.