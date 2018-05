THIBAULT, Gérard



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus de Québec, le 9 mai 2018, à l'âge de 80 ans et 11 mois, est décédé monsieur Gérard Thibault, époux de madame Yvonne Clavet. Il était le fils de feu monsieur Joseph Thibault et de feu dame Marie-Louise Gagné. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 25 mai 2018, de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de St-Eugène de L'Islet. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Yvonne, ses enfants : Guylaine (Marc-André Bourgault), Gérald (Sonia Martinez), ses petits-enfants : Audrey Bourgault (Pierre-Luc Bouchard), Marie-Pier Bourgault (Gabriel Coulombe), Dereck Thibault (Ariane Bégin), Émilie Thibault, ses frères et sœurs : feu Rose-Annette (feu François Thibault), feu Onésime (feu Thérèse Poitras), feu Marcellin (Fernande Thibault), feu Wilbrod (Carmen Brie), Paul-Henri (Denise Bernier), Carmelle (feu Vincent Guillot), Joachim, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Clavet : feu Réjeanne, Lise (feu Martin Robin), Clément, Jean-Pierre, Christiane (Gilles Bérubé), Lyne (Gérald Guimont), Bruno (Marielle Jean), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la