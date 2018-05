GARIÉPY GENEST, Françoise



Au CHSLD Champlain des Montagnes, le 8 mai 2018, à l'âge de 72 ans et 2 mois, est décédée madame Françoise Gariépy, fille de feu Alexandre Gariépy et feu Philomène Huot. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son époux feu Jean Genest, son fils François (Danièle Langlois); sa fille Isabelle; sa petite-fille bien aimée Gabrielle; ses frères et sœurs: Christiane (Michel Crépin), Agathe (Noël Paré), feu Mathieu (feu Lise Garneau), Odette (feu Victorien Vézina), Hélène (Jocelyn Trudel), feu Luc (Hélène Girard), Claire (Réjean Vézina), Marie, feu Louis (Line Simard); ses beaux-frères et belles-sœurs (famille Genest) : Michel, Guy (Diane Bergeron), Marthe (Jean-Pierre Brunelle) et Madeleine; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, ainsi que ses anciens collègues bénévoles du patinage artistique. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Champlain des Montagnes pour leurs bons soins prodigués.le vendredi 25 mai 2018 de 19 heures à 21 heures,de 9 heures à 11 heures.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.