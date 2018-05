McKIBBIN, Claude



À Québec, le 12 mai 2018, à l'âge de 79 ans, est décédé Claude McKibbin, époux de Jeanne Gaulin. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Steven McKibbin (Sylvie Lacroix), son petit-fils adoré Vincent McKibbin, ses sœurs : Ghislaine Dallaire (feu Marcel Dallaire), Nicole McKibbin (Michel Taillon) et Danielle McKibbin (Réal Rousseau). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs Raymond Gaulin (Denise Gendreau), Pauline Gaulin (feu Jean-Guy Beaulé) et Danielle Gaulin (John Moisan), ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Un merci particulier à Odette Lacroix, son infirmière personnelle de même qu'à Audrey Rousseau et Robert Lacroix.de 13 h à 15 h.