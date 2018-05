MENNESSON, Thierry



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 mai 2018, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Thierry Mennesson, époux de dame Esther Couture, fils de feu monsieur Charles Mennesson et de feu dame Marie-Thérèse Guillemin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale vendredi 25 mai de 19 h à 21 h. Le samedi 26 mai de 11 h à 13 h 30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Esther; ses enfants: Charles (Diane Ouellet), Jean et Patrick (Isabelle Leblond); ses petits-enfants: Thierry, Alexandre, Laurianne, Benoit, Anthony, Raphaël, Victoria, Florence, Rachel et Marianne ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8.