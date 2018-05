DUFOUR, Roméo



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 15 mai 2018, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Roméo Dufour, époux de madame Agathe Tremblay, fils de feu dame Gertrude Boivin et de feu monsieur Roméo Dufour sénior. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au :, de 8h30 à 10h35.L'inhumation des cendres aura lieu le lundi 28 mai 2018 à 11h avec la famille immédiate au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil outre son épouse Agathe; ses frères et belles-sœurs: feu Yvon (Denise Therrien) et Jacques (Francine Robitaille); sa sœur et son beau- frère: Lisette (Daniel Savard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay: France Tremblay (Richard Théberge), Guy (Denise Carbonneau), Ide, Benoît, Dina (Marc Fraser), Éric (Josée L'Hébreux) et son grand ami André Poirier (Monique Tremblay); ses neveux et nièces: Natasha, Stéphanie, Audrey et leur père Guy Desmeules, Priscyl, Véronik, Marc-Olivier, Simon-Pierre, Maxim, Lydia, Marc-Antoine, Thomas, Martine, Éric, Sylvain, Sébastien, Cynthia et Patrick; ainsi que autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre Bourgeois, Québec, QC. Téléphone : 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.