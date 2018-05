THOMASSIN, Paula



Au CHSLD Sainte-Perpétue de L'Islet, le 18 mai 2018, à l'âge de 92 ans et 8 mois, est décédée madame Paula Thomassin, épouse de feu monsieur Marcel Duguay. Née à Sainte-Brigitte-de-Laval, elle était la fille de feu madame Élisabeth Gaudreau et de feu monsieur Edmond Thomassin. Elle demeurait au CHSLD de Sainte-Perpétue-de-l'Islet. Les membres de la famille recevront les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h30;L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de Sainte-Brigitte-de-Laval. Madame Thomassin était la mère de: Michel (Arlène Paquet), Conrad (Sylvie Légaré), Suzanne (Jacques Parent), feu Denis (Nadine Thiennot) Odette (feu Rénald Beaulieu) et Maryse (Yvon Cauchon); la sœur de: feu Simone (feu Edmond Giroux), feu Gabrielle (feu Philippe Giroux), feu Julienne (feu Camille Verret), feu Paul-Émile (feu Laura Thomassin), Fernand (Louiselle Caron), feu Daniel (Thérèse Thomassin), feu Louisette (feu Henri-Paul Giroux), Ghislaine ((Joseph Paquet), feu Lionel (Pierrette Dionne) et Claudette (Jean-Marc Binet). De la famille Duguay, elle était la belle-sœur de feu Yvonne ((Augustin Turbide), feu Thérèse (Antonio Labonté), feu André (Émilia Gaudet), Maurice (feu Rita Lemieux), feu Raymond (Suzanne Gagnon) et Raymonde (feu Raymond Verret). Elle laisse aussi dans le deuil 10 petits-enfants, 23 arrière-petits-enfants et une arrière-arrière-petite-fille, ses neveux, nièces et amis.