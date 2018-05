PARÉ, Thérèsa Gagnon



À l'Hôpital Jeffery Hale, Québec, le 6 mai 2018, à l'âge de 93 ans est décédée dame Thérèsa Gagnon, épouse de feu monsieur Gérard Paré et de feu monsieur Jos Gingras. Née à Kenogami, le 22 juin 1925, elle était la fille de feu dame Simone Lépine et de feu monsieur Wilfrid Gagnon. Madame demeurait à Québec. Selon sa volonté afin d'honorer sa mémoire,Madame laisse dans le deuil ses enfants: Caroll Gingras Sanfaçon, Gaëtan Gingras (Andrée), André Gingras (Isabelle), Rachel Gingras, Linda Paré (Alain), Johanne/Doris Lemelin (Marc) ainsi que tous les membres de leurs familles respectives. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Ofélie Séguin, a/s Linda Paré, 1875 Lortie, Québec, G1E 3X2.