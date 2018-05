BOURASSA, Jean-Claude



À l'Hôpital de L'Enfant-Jésus de Québec, le 16 mai 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Jean-Claude Bourassa, époux de feu dame Angelina Dompierre et fils de feu M. Gaudias Bourassa et de feu dame Carmen Chamberland. Il laisse dans le deuil ses enfants, Aline (feu Jean-Pierre Clermont) et Gaétan, ses petits-fils, Sébastien Clermont et Jason Bourassa. Il était le frère de feu Jeannine (feu Paul-Henri Côté), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dompierre, feu Antoinette (feu Antonio Laliberté), feu Jean-Paul (feu Georgette Jacques), Thérèse (feu Rolland Allaire), feu Jeannine (feu Maurice Bureau), feu Jeanne D'Arc (feu Raymond Chamberland), feu Victor (feu Marie-Marthe Pageau), Yvon (Suzanne Roger) et feu Réjean (Louisette Laliberté) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie religieuse à l'église. La direction des funérailles a été confiée au :Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Cœur et de L'AVC (261-4715, avenue des Replats Québec QC G2J 1B8)