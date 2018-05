BEAUDOIN MOORE, Thérèse



Le 4 mai 2018, est décédée à Québec, entourée des siens, Thérèse Moore, âgée de 85 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Lucien Beaudoin. La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants qu'elle chérissait tant et leurs conjoint(e)s : Ghislain (Nicole Hénault), Suzanne (Louis-Gabriel Latulippe), feu Jean-Marc, Gilles, Joanne (Michel Larouche), Lorraine (Jean-Guy Pilon), Ginette (Luc Pouliot), Claudette (Alain Michaud), Marie-Élise (Luc Lapointe), Diane, Yvon (Isabelle Fontaine), Lucie (Stéphane Hamel), Guy (Johanne Loiselle); ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle laisse dans le deuil ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement Ginette et Luc pour leur immense générosité et leurs soins quotidiens au cours des dernières années, Louis pour sa grande présence, Adrienne et Alexis pour leur dévouement. Elle remercie également la Dre Paule Boisvert pour sa disponibilité et sa compassion ainsi que l'équipe de la pharmacie Dominique Boivin. Elle aimait tant les enfants que vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil 450, avenue Saint-Jean Baptiste Québec (Québec) G2E 6H5. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la