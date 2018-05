MCNICOLL, Thérèse Gravel



À l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 22 mai 2018, à l'âge de 95 ans et 8 mois nous a quittés dame Thérèse Gravel McNicoll. Elle était l'épouse de feu Roger McNicoll et elle demeurait à Les Éboulements.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et ami(e)s audimanche de 13 h à 16 h 30 et de 19 h à 22 h et lundi jour des funérailles à compter de 9 h. Madame Gravel McNicoll laisse dans le deuil ses enfants: Lucile (Marc-André Boudreault), Claire (François Boudreault), Pierre (Jacinthe Girard), Cécile (Denis Bouchard), Lilianne (Paul H. Larouche); ses petits-enfants: Pierre- Michel, Andréanne, Louis-Simon, Isabelle, Élisabeth, Philippe, Pierre-Olivier, Marie-Christine, Virginie, Alexandre; arrière-petits-enfants: Alexandra, Apollon, Arielle, Angélique, Cassiopée, Albert ainsi que plusieurs filleuls, filleules, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à souligner le soutien de Mme Joye Smith, M. Rosaire Tremblay ainsi que Mme Linda Desmeules et ses collègues du C.L.S.C au maintien a domicile. Une pensée particulière au Docteur Marie-Ève Côté et à tout le personnel de L'U.C.D.G. pour la qualité des soins prodigués et pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Les Éboulements ou à la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul pour le fonds L'U.C.D.C formulaires disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la