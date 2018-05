POULIN, Lise



À la Maison Michel-Sarrazin, le 1 janvier 2018, à l'âge de 60 ans, est décédée madame Lise Poulin, épouse de monsieur Steven Perron, fille de feu dame Laurette Vachon et de feu monsieur Irenée Poulin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres au, de 12 h à 15 h.Suivra l'Inhumation des cendres au cimetière Saint-Charles avec la famille. Elle laisse dans le deuil son époux Steven Perron, sa fille unique Kareen Damien; ses frères et sœurs: Jocelyne Poulin (Jean-Pierre Leblanc), Claude Poulin, feu Diane Poulin (Daniel Nadeau) et Joël Poulin (Suzanne Bisaillon), ses beaux-frères et belles-sœurs: Gérald Perron (Rita Aldana), Michel Perron, Bernard Perron, Jeannot Perron (Marlène Falardeau) et Joëlle Perron; ses beaux-parents: feu Conrad Perron et feu Alma Jobin; ses neveux et nièces: Edna, Yannick et François Fillion (filleul), Antoine et Rose-Marie Nadeau, Sylvain, Pascal, Patrick, Mélanie, Stéphanie, Charles, Rosalie et Vincent Perron. La famille désire remercier l'équipe soignante de l'oncologie et du 5e étage de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) pour leur professionnalisme et leurs bons soins. Également la Maison Michel Sarrazin, le Dr Caroline Rhéaume du GMF-UMF Laval-Québec, ainsi que l'équipe des soins palliatifs du CIUSSS - CLSC Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, pour leur soutien et leur présence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel-Sarrazin ou un don dédié au Fonds Alphonse L'Espérance de la pneumologie de l'IUCPQ. Des formulaires seront disponibles sur place lors des funérailles.