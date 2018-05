PAQUET, Fernande



À son domicile, le 20 mai dernier, à l'âge de 86 ans, est décédée Madame Fernande Paquet. Elle était la fille de feu Ferdinand Paquet et de feu Blanche Déry. Elle laisse dans le deuil sa sœur Monique, ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux amis. La famille recevra les condoléances aude 11h30 à 13h45.La famille désire remercier le personnel soignant du CLSC Limoilou, ainsi que Madame Doris Ellement et Monsieur Raynald Langlois pour les bons soins prodigués.