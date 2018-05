COUTURE, Roger



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 mai 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Roger Couture, époux de madame Jeannine Higgins, fils de feu monsieur Wilfrid Couture et de feu madame Alberta Demers. Il demeurait à Lévis, secteur Breakeyville. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Steve (feu Hélène Trudelle); ses petits-enfants: Cédric et Audrey; ses frères et soeurs: Fabienne (feu Noël Duclos), feu Richard (feu Jeannine Jacques), feu Rachèle (feu Bertrand Dionne), feu Claudette (feu Jean-Guy Gosselin), feu Jean-Claude, feu Antoine (Pauline Frigon), Rolland (Micheline Duquette), Hélène (Yvon Cadoret), feu Cécile (Marcel Bussières), feu Florian (Colette Bélanger) et Noëlla (Rénald Demers); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Higgins: Dorothy, feu Jean-Guy (Bernadette Jean), Gaétane, feu Raynald (Pauline Perreault), Colombe, feu Gérald; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 12h30.