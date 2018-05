LEPIRE, Paul



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er mai 2018, à l'âge de 76 ans est décédé monsieur Paul Lepire, fils de feu madame Laurette Briand et de feu monsieur Adelard Lepire. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Marcel (Hélène Joncas), Gaston (Ginette Bouchard), Jean, Rodrigue; sa grande amie Sandra Côté; ses neveux et nièces : Steve, Claudine, Joane, Martin, Sonia, Chantal, Edith, Myriam, Josée, ainsi que plusieurs cousins, cousines et amis. Il est allé rejoindre ses sœurs : Madeleine (Lomer Gosselin), Évelyne et son neveu Érick. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à la sacristie à compter de 13 heures. L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière St-Charles-Borromée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau # 261, Québec, Québec, Téléphone : 418 682-6387, Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.