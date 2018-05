RHÉAUME, Vianney



Au CHU de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 14 mai 2018, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Vianney Rhéaume, fils de dame Mariette Beaulieu et de feu monsieur Léo Rhéaume. Il demeurait à Québec (Lac-St-Charles). La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 9h à 10h.Il laisse dans le deuil sa mère Mariette Beaulieu (feu Léo Rhéaume); ses sœurs: Claudine (feu Denis Pageau, Jean Taillon), Maryse (Yves Pageau) et son frère: feu Clément; ses neveux et sa nièce: François (Jennifer et leurs enfants Émil et Elsie), Cédric, Laurie (Jean-Luc), ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines. Un sincère remerciement à la docteure Andrée Cardinal pour la qualité des soins prodigués et l'attention apportée depuis plusieurs années, ainsi qu'au personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.