BERTRAND, Jean-Marcel



À l'IUCPQ, le 15 mai 2018, à l'âge de 98 ans, est décédé monsieur Jean-Marcel Bertrand, époux de feu dame Aliette Bouchard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à compter de 12 h 30 à l'église. Il laisse dans le deuil ses enfants: Denise (feu Roger Ouellet), feu Richard (Pierrette Landry), Maurice (Nicole Larouche), Solange (Jay Fitzpatrick), Luc (Mariam Coulibali), Lucette (Jacques Dumas) et Thérèse (Pierre Castonguay), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Émilia (feu Herménégilde Petitclerc), feu Gertrude (feu Alphonse Delisle), feu Gaston (feu Jeannette Petitclerc), feu Lucille (feu Benoit Gingras), feu Gemma (feu André Riel), feu Camille (feu Germaine O'Neill), Yolande (Armand Jobin), Adrien (feu Monique Dubois), feu Monique (feu Georges Pelletier), feu Claude (Céline Beaudoin) et Magella (Colette Boies) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, (Qc), G2J 1B8, T 418-682-6387, www.coeuretavc.ca. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.