CANTIN, Florence Côté



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 mai 2018, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Florence Côté, épouse de feu monsieur Jean-Paul Cantin, fille de feu madame Rose-Anna Roberge et de feu monsieur Arthur Côté. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 8h30 à 11h.La mise en terre suivra au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses fils : Michel (Suzanne Bonneau), Jean-Claude (Claudine Archambault), Jocelyn (Hélène Bernier), Denis (Sylvie Hamelin) et Pierre (Martine Garneau); ses petits-enfants : Luce Cantin (Sacha De Serres), Paule Cantin (Pierre-Philippe Levasseur), Stéphane Cantin (Annie Doyon), Antoine Cantin (Julie St-Arnaud), Olivier Cantin, Julie Cantin (Benjamin Côté), Mathieu Cantin (Julie Guimont), Vincent Cantin, Thomas Cantin (Stéfanie Boucher), Cynthia Germain (Pier-Olivier Therrien), Émilie Germain (Pierre-Luc Turgeon) et ses 14 arrière-petits-enfants; sa soeur Jeanne d'Arc Côté (feu Raymond Richard), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement à toute l'équipe soignante de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la cause de votre choix.