ROY, Martin



À Lévis, le 24 mars 2018, à l'âge de 52 ans, est décédé Martin Roy, fils de madame Louisette Bourget et de feu monsieur Camille Roy. Outre sa mère, il laisse dans le deuil sa soeur Danielle et son beau- frère Martin Langlois; ses neveux: Benjamin et Nathan; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines des familles Roy et Bourget. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. La famille vous accueillera au, à compter de 13h30.