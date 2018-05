LAPOINTE, Lucille Jacques



Au CHSLD Notre-Dame de Lourdes, le 28 avril 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Lucille Jacques, épouse de feu monsieur Jean Lapointe, fille de feu monsieur Hormidas Jacques et de feu dame Yvonne Déry. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil, ses filles: Francine (Paul Landry) et Johanne (François Vallée) ; ses six petits-enfants: Evelyne, Vincent, Sara, Marina, Françoise et Francine; ses dix arrière-petits- enfants: Laura, Noémie, Jean-Christophe, Olivier, Maude, Miguel, Gabrielle, Noémie, Benjamin et Zacharie. Elle laisse également, son ami de cœur Jean-Rock Lelievre, son frère Roland et ses sœurs: Rose, Ilda, Gisèle et Louise ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 8e étage du CHSLD de Notre-Dame de Lourde pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294.