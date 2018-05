COUTURE, Adrienne Dumont



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 22 mai 2018, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Adrienne Dumont, épouse de feu monsieur Jean-Marie Couture. Elle était la fille de feu madame Angéline St-Hilaire et de feu monsieur Éloi Dumont. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueilleraà compter de 10h samedi 26 mai 2018.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Guy (Danielle Bernier), Céline (Jacques Trépanier); son petit-fils Jean-Sébastien; ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Couture: Simone, Jean-Claude, Roger (Diane Auger), feu Maurice (Marie-Paule Bilodeau), feu André (Mariette Beaulieu); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle part retrouver ses frères et sœurs décédés: Charles-Henri, Oram, Simone, Lucienne, Jacqueline, Jeanne-D'Arc, Rolande, Lucille et Georgette. Sa famille tient à remercier le travail exceptionnel du personnel du Centre d'hébergement Le Faubourg, pour leur amour, leur dévouement, leur délicatesse et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec Téléphone : 418 527-4294. Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.