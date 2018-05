LYONNAIS, Éliane



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 mai 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Éliane Lyonnais, épouse de feu monsieur Émile Desatrais, fille de feu dame Yvonne Cloutier et de feu monsieur Henri Lyonnais. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au :de 16 h à 19 h.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière St-Charles en toute intimité avec la famille. Elle laisse dans le deuil ses fils : Gaétan, Christian et feu Denis ; ses petits-enfants : Christian junior et Karine Lamarre Desatrais; ses frères, sœurs et belles-sœurs : Roland (Gisèle Drouin), Claire (feu Cyrille Brochu) et André Lyonnais (Marina Dubien); ses neveux et nièces : Diane Lyonnais (Denis Bourque), Jean Lyonnais (Nancy Asselin), Christiane Brochu (Patrick Vézina), Jean-François Brochu (Francine Vézina), Jacques Brochu, Jocelyne Lyonnais (Jean-Guy Gobeil), Linda Lyonnais, Serge Lyonnais (Line Gauthier) et Michel Lyonnais (Monique Angers); ainsi que autres parents et ami(e)s. Remerciement particulier à Lisette Pruneau sa voisine pour son attention et dévouement, de même qu'à l'équipe soignante de l'Hôpital Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués.