COULOMBE, Marie-Pier



A Québec où elle résidait depuis quelques temps, le 20 mai 2018, à l'âge de 31 ans, est décédée Marie-Pier Coulombe, fille de Luce Mercier et de Pierre Coulombe, demeurant à Cap-Saint- Ignace. Outre ses parents Luce et Pierre, elle laisse dans le deuil son frère Marc-Antoine (Roxanne Tremblay Cloutier); sa sœur Alyson (André-François Blanchette) et leur fille June; sa grand-mère madame Colette Fortin (feu Raymond Coulombe). Elle était aussi la petite-fille de feu madame Céline Pelletier et de feu monsieur Gaston Mercier. Sont aussi affectés par son départ, ses oncles et ses tantes, ses cousins et cousines des familles Mercier et Coulombe, autres parents et plusieurs ami(e)s. Sa famille tient à remercier sincèrement toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre ont apportés bonheur, amour et soutien à Marie-Pier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant-Soleil, 450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec (Qc), G2E 6H5. www.operationenfantsoleil.ca. Des formulaires seront aussi disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi, jour des funérailles à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.