CÔTÉ, Émile



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 mai 2018, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Émile Côté, époux de madame Lise Couillard. Il demeurait à Lévis, secteur St-Étienne. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise, ses enfants: Stéphane (Elena Giroux), Frédéric (Mathieu Harvey), Jérôme (Vicky Nadeau); ses petits-enfants: Evelyne, Charles, Louis, Tristan, Étienne, Charlotte; ses frères et sœurs: Louisette (Gabriel Laroche), Maurice (Denise Croteau), Jean-Luc (Micheline Cauchon), Benoit (Gabrielle Bergeron), feu Fernand (Simone Croteau), Irène (André Beaulieu); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Couillard: feu Jean-Louis (feu Rollande Vallières), feu Yvon, feu Marcelle (feu Claude Vallières), Germaine (feu Delphis Brisson), Philippe (Yvonne Thibault), Denise (feu Luc Brisson), feu Louisette (feu Martin Ménard); plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.