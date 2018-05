TWEDDELL, Françoise Gagnon



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 3 mai 2018, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Françoise Gagnon, épouse de monsieur Vaughn Tweddell, fille de feu madame Marielle Gagné et de feu monsieur Calixte Gagnon. Elle demeurait à Québec.Elle a été confiée auSelon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. L'inhumation suivra au cimetière St-Patrick. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Warren (Michelle Noël), Derek (Manon Pageau) et Sophia (Yvan Laflamme); ses petits-enfants: Sean-Warren, Elyakim, Patrick, Christina, David, Alexia, Benjamin et Ally; ses frères et sœurs: Claude (Téresa Geraghty), Pierre (Lucie Bouchard), Jacques, Monick (Denis Tremblay), Murielle et Maurice; sa belle-mère, Elizabeth Leach Tweddell; sa belle-sœur, Johanne Tweddell (Jean Lemelin), ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Robert (Mariette Tardif) et de feu Paul (Christine Houde). La famille tient à remercier tous ceux qui ont contribué au soutien et au bien-être de Françoise et des siens tout au long de son épreuve, ainsi que tout le personnel de l'Hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, 190, rue Dorchester, bureau 50, Québec, Québec Téléphone : 418 657-5334 Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca Des formulaires seront disponibles sur place.