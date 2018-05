MARCOTTE, Michel



Au Centre d'hébergement de Donnacona, le 12 mai 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Michel Marcotte, époux de madame Huguette Jobin. Il demeurait à St-Basile de Portneuf. Monsieur Marcotte laisse dans le deuil, outre son épouse, ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Marcotte et Jobin, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du CHSLD de Donnacona et au Dr Nancy Cameron pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléancesaude 13h30 à 15h30.Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Québec (Québec) G1S 3G3 info@societealzheimerdequebec.com. Les formulaires seront disponibles au centre communautaire.