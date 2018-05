TAN, Kim-Chivy



À la Maison Michel-Sarrazin, le 20 mai 2018, à l'âge de 59 ans, est décédée dame Kim-Chivy Tan, fille de feu monsieur Seng Hin Tan et de dame Rem Hon. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 26 mai de 14 h à 20 h. Elle laisse dans le deuil, outre sa mère Rem; ses sœurs et son frère: Kim Phoun (Ea Chorn), Kim Phiv, Beng Keat (Daravy) et Kim Pheat (feu Ngor Souvenir), sa tante Savenh Horn, son oncle Suy Nath Horn (Chanthy) ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, la famille Khuong (restaurant Apsara) et ses ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital St-Sacrement, de l'Hôtel-Dieu de Québec, le CLSC et la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maison Michel-Sarrazin 2101, chemin St-Louis, Québec (Qc) G1T 1P5 tél. : 418-688-0878 ou à la Société Canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3 tél.: 418-683-8666, www.cancer.ca